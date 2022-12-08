Збірна України U-16 отримала опонентів, проти яких розпочне кваліфікацію на чемпіонат Європи.

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування відбірного раунду Євро-2024 U-17. Юнацька збірна України (нинішня U-16) потрапила до групи 3.

Група 3



Німеччина

УКРАЇНА

Фінляндія

Ліхтенштейн

Україна була посіяна з другого кошика, тому потрапила на сильну Німеччину. Також нашу збірну, згідно з правилами УЄФА, розвели з білорусами, які допомагають російським окупантам у війні.

Кваліфікаційний мінітурнір відбудеться в період із 1 липня до 21 листопада 2023 року.Для виходу в еліт-раунд потрібно посісти перше або друге місце у групі (путівки також отримають найкращі треті команди).

Нагадаємо, що збірна України U-17 під керівництвом Юрія Мороза впевнено подолала аналогічну кваліфікацію на Євро-2023 і пізніше сьогодні отримає суперників у еліт-раунді.

Збірна України посіла перше місце у відборі на Євро-2023 U-17, розписавши нічию з Боснією і Герцеговиною