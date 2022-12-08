Сборная Украины U-17 путем жеребьевки узнала соперников, которых нужно обыграть, чтобы выйти на чемпионат Европы.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка элит-раунда Евро-2023 U-17. Юношеская сборная Украины, возглавляемая Юрием Морозом, попала в группу 6 и встретится с Италией, Кипром и Ирландией.

Группа 6



Италия

УКРАИНА

Кипр

Ирландия

Элит-раунд будет сыгран весной 2023 года. Победители каждой из 8 групп и 7 лучших вторых мест выйдут в финальную часть Евро-2023, которое пройдет с 17 мая по 2 июня в Венгрии.

Украина U-17 была посеяна из второй корзины. Нашу сборную, согласно правилам УЕФА, развели с белорусами, которые помогают российским оккупантам в войне.

Команда Юрия Мороза без проблем прошла первый этап квалификации – в октябре этого года его подопечные разгромили Азербайджан и Лихтенштейн, а также расписали ничью с Боснией и Герцеговиной.

Сборная Украины заняла первое место в отборе на Евро-2023 U-17, расписав ничью с Боснией и Герцеговиной

Ранее сегодня юношеская сборная Украины узнала оппонентов в квалификации уже в следующем чемпионате Европы U-17. В отборе к Евро-2024 против "сине-желтых" сыграет Германия.