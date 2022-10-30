Збірна України посіла перше місце у відборі на Євро-2023 U-17, розписавши нічию з Боснією і Герцеговиною
Юніорська збірна України не змогла бездоганно провести увесь груповий етап кваліфікації на чемпіонат Європи U-17.
Євро-2023 (U-17). Кваліфікація
Україна (U-17) – Боснія і Герцеговина (U-17) – 1:1
Голи: Пашко, 66 – Брекало, 81
Підопічні Юрія Мороза заздалегідь забронювали собі місце в еліт-раунді відбору на континентальну першість. Однак в останньому турі належало довести свої амбіції посісти перше місце в групі.
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Як і українці, боснійці у попередніх матчах також здобули перемоги, але робили це відчутно скромніше. Зрештою, саме різниця м'ячів стала вирішальною під час розподілу місць у квартеті. Наші хлопці забили майже стільки ж, скільки решта збірних разом – 13 проти 14 голів.