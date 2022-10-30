Євро-2023 (U-17). Кваліфікація

Україна (U-17) – Боснія і Герцеговина (U-17) – 1:1

Голи: Пашко, 66 – Брекало, 81

Підопічні Юрія Мороза заздалегідь забронювали собі місце в еліт-раунді відбору на континентальну першість. Однак в останньому турі належало довести свої амбіції посісти перше місце в групі.

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Як і українці, боснійці у попередніх матчах також здобули перемоги, але робили це відчутно скромніше. Зрештою, саме різниця м'ячів стала вирішальною під час розподілу місць у квартеті. Наші хлопці забили майже стільки ж, скільки решта збірних разом – 13 проти 14 голів.