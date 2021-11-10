Євро-2022 U-17. Кваліфікація

Група 11, 1-й тур

Уельс U-17 – Україна U-17 – 3:1

Голи: Харріс, 44, Робертс, 57, Флемінг, 83 – Балаба, 76

Стартовий склад збірної України: Кравець – Гусєв, Сизонюк, Балаба, Огарков – Янчишин, Янович (к) – Кремчанін, Князєв, Деркач – Дзень.

Перший раунд кваліфікації на чемпіонат Європи-2022 відбувається з 10 по 16 листопада в Португалії. Україна потрапила в групу 11, а суперниками "синьо-жовтих" стали Казахстан, Португалія і Уельс. У першому турі 10 листопада підопічні Олега Кузнєцова зустрічалися з Уельсом – у стартовому складі вийшли лише представники Динамо і Шахтаря.

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"Синьо-жовті" пропустили перед свистком на перерву. Автором забитого м'яча став півзахисник Фулхема Люк Харріс. У другому таймі у ворота Владислава Кравця влетів ще один м'яч – влучний удар в активі Робертса. Українці скоротили відставання завдяки голу центрбека Балади, але надія бодай на нічию жевріла недовго. Флемінг забив третій гол у ворота "синьо-жовтих", встановивши остаточний підсумок гри – 1:3.

До елітного раунду кваліфікації, який відбудеться навесні 2022 року, вийдуть по дві найсильніші збірні з усіх 13-ти груп, а також чотири найкращі команди, які посядуть третє місце за результатами зустрічей із першою та другою збірними своєї четвірки. Поразка від Уельсу значно погіршила шанси України фінішувати хоча б на другому місці, адже в паралельному матчі Португалія розбила Казахстан (5:0).

Збірні Нідерландів та Іспанії отримали прямі перепустки до еліт-раунду. Ізраїль на правах господаря Євро отримав автоматичну путівку до фінальної стадії турніру, яка пройде в травні 2022 року. Також на чемпіонат вийдуть переможці восьми груп еліт-раунду та сім найкращих других команд.

Наступний матч відбору Україна зіграє 13 листопада проти Казахстану, а Португалія зустрінеться з Уельсом.

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