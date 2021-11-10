Евро-2022 U-17. Квалификация

Группа 11, 1-й тур

Уэльс U-17 – Украина U-17 – 3:1

Голы: Харрис, 44, Робертс, 57, Флеминг, 83 – Балаба, 76

Стартовый состав сборной Украины: Кравец – Гусев, Сизонюк, Балаба, Огарков – Янчишин, Янович (к) – Кремчанин, Князкв, Деркач – Дзень.

Первый раунд квалификации на чемпионат Европы-2022 проходит с 10 по 16 ноября в Португалии. Украина попала в группу 11, а соперниками "сине-желтых" стали Казахстан, Португалия и Уэльс. В первом туре 10 ноября подопечные Олега Кузнецова встречались с Уэльсом – в стартовом составе вышли только представители Динамо и Шахтера.

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"Сине-желтые" пропустили перед свистком на перерыв. Автором забитого мяча стал полузащитник Фулхэма Люк Харрис. Во втором тайме в ворота Владислава Кравца влетел еще один мяч – точный удар в активе Робертса. Украинцы сократили отставание благодаря голу центрбека Балады, но надежда хотя бы на ничью теплилась недолго. Флеминг забил третий гол в ворота "сине-желтых", установив окончательный результат игры.

В элитный раунд квалификации, который состоится весной 2022 года, выйдут по две сильнейшие сборные из всех 13 групп, а также четыре лучшие команды, которые займут третье место по результатам встреч с первой и второй сборными своей четверки. Поражение от Уэльса значительно ухудшило шансы Украины финишировать хотя бы на втором месте, ведь в параллельном матче Португалия разбила Казахстан (5:0).

Сборные Нидерландов и Испании получили прямые пропуски в элит-раунд. Израиль на правах хозяина Евро получил автоматическую путевку в финальную стадию турнира, которая пройдет в мае 2022 года. Также на чемпионат выйдут победители восьми групп элит-раунда и семь лучших вторых команд.

Следующий матч отбора Украина сыграет 13 ноября против Казахстана, а Португалия встретится с Уэльсом.

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