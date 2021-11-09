Емоції на футбольному полі дуже легко можуть перерости у неконтрольовану агресію.

Поєдинок чемпіонату України U-17 між командами Інтер (Дніпро) та Маріуполь несподівано завершився масовою бійкою між гравцями, їхніми батьками та тренерами.

Поєдинок Другої ліги закінчився бійкою з футболістами і фанатами: відео (18+)

На 69-й хвилині матчу, за рахунку 2:1 на користь азовців, гравець Маріуполя почав надто агресивно атакувати суперника, намагаючись відібрати м'яч. Раз за разом він пробував перехопити сферу, однак та, немов приклеєна, продовжувала залишатись в ногах футболіста Інтера. Вже впавши, він спробував збити з ніг суперника, але і тут не влучив по ногах.

На допомогу прийшов партнер по команді, який з розгону штовхнув дніпрянина. Як наслідок, епізод переріс у шарпанину, до якої згодом долучились батьки, вболівальники і тренери. Арбітри спочатку намагались заспокоїти бійку, однак потім відійшли у бік і чекали, поки емоції вщухнуть.

До слова, поєдинок так і не продовжили.

Тайсон забив переможний гол у дербі екс-зірок УПЛ – труни, бійка і вилучення рецидивіста після фінального свистка