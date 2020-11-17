У рамках кваліфікації до молодіжного чемпіонату Європи-2021 збірна України U-21 переграла ровесників із Північної Ірландії (3:0). До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Матч фінального туру відбору перетворився для обох команд на формальність через попередні незадовільні результати. Як наслідок, у Ковалівці обидві молодіжки зіграли у відкритий футбол, а голепад у виконанні українців стався у другому таймі.

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На 68-й хвилині Владислав Бабогло класно пробив головою у падінні після навісу Вантуха з кутового й відкрив рахунок. За дві хвилини його заспів підтримав Євген Ісаєнко – форвард Колоса ефектно з льоту замкнув подачу від Стецькова. А на 74-й "синьо-жовті" оформили розгром: Максим Кухаревич відмінно зорієнтувався після необачного виходу кіпера з воріт і забив у порожні ворота з метрів 20-ти.

Україна розгромила Північну Ірландію в останньому матчі відбору Євро-2021 U-21 – Ісаєнко забив дебютний гол за молодіжку