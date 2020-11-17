В рамках квалификации к молодежному чемпионату Европы-2021 сборная Украины U-21 обыграла сверстников из Северной Ирландии (3:0). Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Матч финального тура отбора превратился для обеих команд в формальность через предыдущие неудовлетворительные результаты. Как следствие, в Коваливке обе молодежки сыграли в открытый футбол, а голепад в исполнении Украинский произошел во втором тайме.

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На 68-й минуте Владислав Бабогло классно пробил головой в падении после навеса Вантуха с углового и открыл счет. Две минуты спустя его запев поддержал Евгений Исаенко – форвард Колоса эффектно с лета замкнул подачу от Стецкова. А на 74-й "сине-желтые" оформили разгром: Максим Кухаревич отлично сориентировался после опрометчивого выхода кипера из ворот и забил в пустые ворота метров с 20-ти.

Украина разгромила Северную Ирландию в последнем матче отбора Евро-2021 U-21 – Исаенко забил дебютный гол за молодёжку