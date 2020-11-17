Збірна України U-21 давно провалила кваліфікацію до Євро-2021, тож в останньому турі відбору Руслан Ротань міг експериментувати зі складом. Цьому також сприяв спалах коронавірусу, через який на самоізоляцію відправились Сирота, Мілованов і Сємілєт. Крім того, в націоналку забрали Судакова, Булецу та Назаренка, тож на матч проти Північної Ірландії тренерський штаб кинув у основу 16-річного дебютанта – дніпровця Єгора Ярмолюка. Загалом, у розпорядженні тренерського штабу залишилося три воротаря й 16 польових гравців.

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Ковалівка зустріла команди снігопадом, до якого команди звикали добрих 20 хвилин. Особливо страждали ірландці, які відверто мерзли й ковзали по полю, однак і короткий пас українців у таких умовах був ні до чого. Загалом, в цей період не виникло жодного моменту, окрім падіння Бенсела-МакНалті на правому краю штрафного – захисники взяли його в коробочку, але арбітр проігнорував цей епізод. Варто також зазначити, що гості дуже якісно пресингували, подовгу не випускаючи нас за центр поля, але біля обох воріт стояв штиль.

Веселіше стало в другій половині першого тайму. На 21-й хвилині українці змарнували першу можливість відрити рахунок: Кухаревич увірвався на лівий край карного майданчика та пробив у захисника (відзначимо подачу Якімця), заробив кутовий, а потім замкнув подачу з нього ударом головою – захисник заблокував м'яч перед воротами, а добивання Снурніцина з лінії штрафного пройшло повз ворота. На 24-й Кухаревич вдруге наблизився до голу, вистріливши метрів з 22-х у правий кут, але Веббер парирував.

Втім, на цьому гострота біля чужих воріт завершилась, хоча гра до самої перерви проходила на зустрічних курсах. У гостей нічого не виходило, але еа 42-й хвилині Північна Ірландія несподівано могла вийти вперед: Кухаревич виніс подачу гостей з кутового на лінію штрафного, а Бенсал-МакНалті звідти пробив з лету – Трубін парирував перед собою! Лейвері намагався зіграти на добиванні, але його удар з мінімальної відстані виявився занадто слабким! Трубін спіймав м'яч. Зрештою, відпочивати команди пішли за нулів на табло.

На старті другого тайму Північна Ірландія притиснула Україну. Вже на 49-й хвилині підопічні Ендрю Кросбі змусили нервувати Трубіна – це Лейвері так подав з правого флангу, що поцілив у нашу дальню стійку. На 52-й хвилині на лівий край карного майданчика внаслідок обіграшу з О'Нілом увірвався Бенсал-МакНалті, однак його подальший удар накрили. Після цього стався навіс з кутового та куча-мала біля воріт українців, але Трубін зумів віднайти у ній м'яч. Крім цих моментів, острів'яни провели кілька атак без завершення й знову продемонстрували якісний пресинг.

Втім, поступово Україна вирівняла хід зустрічі. На 57-й хвилині команда Руслана Ротаня створила свій перший небезпечний момент по перерві: Дубінчак замкнув подачу Вантуха ударом щічкою з правого краю штрафного – Веббер парирував! Після цього протягом десяти хвилин тривало затишшя, яке на 67-й хвилині перервав класний постріл Дубінчака з правої половини карного майдачника. М'яч пролетів поруч зі стійкою, але завдяки невеличкому рикошету вдалося заробити кутовий – подачу з нього і замкнув Бабогло, пробивши головою в дальній кут. 1:0!

Не встигли ірландці оговтатись, як отримали другий гол. Вийшло дуже красиво: Кухаревич зачепився за складний м'яч на третині поля гостей, віддав пас на лівий фланг, а Стецьков виконав точну подачу на правий край штрафного – Ісаєнко звідти пробив у дальній кут. Ще за сім хвилин справа дійшла і до розгрому: Вантух пішов на перехоплення невдалого пасу ірландців, змусивши Веббера виходити з воріт, а той вибив м'яч з-під ніг Романа точно на Кухаревича – Микола обробив відскок і пробив у порожні ворота з дистанції. 3:0! На 77-й же хвилині віч-на-віч вилітав Дубінчак, але цього разу вихід Веббера виявився вдалим.

Північна Ірландія так і не змогла оговтатись після такого провалу. Українці ж деякий час атакували, намагаючись забити четвертий м'яч, але поступово гра вирівнялась. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "синьо-жовтих" з рахунком 3:0. Таким чином, підопічні Руслана Ротаня завершили відбір до Євро-2021 на третьому місці в турнірній таблиці, набравши 16 очок.

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