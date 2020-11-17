Олімпійська збірна Бразилії продовжує підготовку до Ігор-2021, що відбудуться в Токіо наступного літа. Стартовий склад бразильців і онлайн-трансляція поєдинку – в цій новині.

Товариський матч Єгипет U-23 – Бразилія U-23 розпочнеться в Каїрі о 21:00 за київським часом. Переглянути поєдинок наживо можна на Shakhtar TV безпосередньо в цій новині.

Гравці Шахтаря посприяли перемозі олімпійської збірної Бразилії над Південною Кореєю

У таборі селесао зараз перебувають четверо гравців донецького Шахтаря. Зокрема, проти єгиптян у старті вийде центрхав Майкон, а з лави запасних матч розпочнуть Додо, Маркос Антоніо та Тете. Попередній спаринг проти Південної Кореї U-23 із капітанською пов'язкою розпочав Майкон, а його одноклубники з'явилися на полі в другому таймі.

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