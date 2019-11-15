Украина U-21 в ярком матче проиграла Дании U-21: очередное фиаско Ротаня, провал центрбеков, Цитаишвили рвется в основу

Сборная Украины U-21 в матче отбора к Евро-2021 потерпела обидное поражение от сверстников из Дании (2:3).

У сборной Украины сразу всё пошло не так, как хотелось бы. Подопечные Руслана Ротаня пытались сразу захватить инициативу, однако на первых минутах они допускали безумное количество брака. Мяч совсем не держался у наших футболистов, за что Дания наказала уже на 5-й минуте встречи. Всё произошло очень просто: Бондарь выкатил передачу точно в ноги Бруну-Якобу Ларсену, который тут же отдал пас на Ольсена – Андреас же прорвался правым флангом на край штрафной, после чего с острого угла пробил в дальнюю девятку. 0:1.

В следующие 10 минут на поле ничего не происходило. Это играло на руку датчанам, которые обжились на поле и продолжили наказывать Украину за страшный брак при передачах через ключевые зоны. В частности, на 15-й Попов обрезался в центре, после чего Ларсен прорвался к линии штрафной, качнул Бондаря и пробил в дальний угол низом – Билык парировал! Всего через минуту новый момент Дании организовал Алибеков, которого обокрали в центральном круге; после этого последовала передача на левый фланг Дамсгору, который качнул защитника на краю штрафной и выстрелил под ближнюю штангу – слабовато, без проблем для Билык!

Брун-Якоб мог забивать и на 21-й, и на 22-й минутах. Особенно ему помогал отличиться Бондарь, который или ошибался при передачах, или давал себя обыгрывать даже в штрафной. В конце концов, хавбек дортмундской Боруссии организовал второй гол для своей сборной: на 25-й минуте Ларсен выиграл подбор после подачи с углового, а затем исполнил скидку под удар Ольсену – Андреас же мощным выстрелом в касание метров с 25-ти отправил мяч под левую штангу. 0:2.

На этом наши страдания не окончились. Уже через две минуты после гола с классной позиции с подъёма стрелял Лаурсен (неточно), а еще через два Стецьков выкатил шикарную передачу назад на ход Бруну-Якобу. Тот обыгрался с Дамсгором, замкнув его прострел на линию вратарской – рядом со штангой! На 33-й же Ольсен повторил свой голевой прорыв на правый край штрафной с ударом с острого угла, но на этот раз Билык парировал.

Лишь в последние 10 минут наши футболисты ожили, накрыв соперника высоким прессингом и быстро отбирая мяч – впрочем, так же быстро его и теряя. Первый удар по воротам Дании произошел ещё на 31-й, но тогда Корниенко пробил слишком высоко; на 36-й же ему удался шикарный выстрел метров с 25-ти под самую перекладину – Кристенсен парировал. После этого попытался загладить свою вину Бондарь, замкнув подачу с углового ударом головой, но и здесь Кристенсен сыграл надёжно. Кроме того, на 40-й минуте Русин упал в штрафной в борьбе с Бехом, но арбитр не дал пенальти. В конце концов, до перерыва сборная Украины так и не забила.

Второй тайм подопечные Руслана Ротаня начали гораздо острее. Уже на 50-й минуте отличиться голом мог Шапаренко, однако его удар со штрафного метров с 25-ти парировал Кристенсен. На 52-й шикарную возможность отличиться упустили Русин и Вантух: Назарий прорвался через центральную зону и выстрелил из-за пределов штрафной, попав в левую штангу, а Роман тут же сыграл на добивании – впрочем, мяч полетел в небо. После этого Дания выровняла ход игры, а на 59-й вообще забила третий гол: Ольсен получил передачу на правый край штрафной, качнул Стецткова и мощно пробил в дальний угол – мяч рикошетом от штанги влетел в ворота.

Казалось, что это конец, но сборная Украины не сдалась. Уже на 62-й минуте Бондарь замыкал подачу с углового, но его удар головой заблокировал перед пустым углом Поульсен. На 63-й же хозяева отыграли один мяч: Вантух шикарно обыгрался со Стецьковым на левом фланге и прострелил на линию вратарской, а Русин замыкал уже в пустые ворота – 1:3! После этого Ротань добавил к атаке Топалова с Циташвили, однако и датчане начали проводить замены. Как следствие, уровень остроты на 60-х минутах упал, но инициатива оставалась под контролем украинцев.

На мгновение показалось, что это был лишь гол престижа, но Украина не сбавляли обороты. Дания откровенно сушила игру, за что поплатилась на 72-й минуте, когда сработала замена Ротаня. Во время одной из атак Циташвили упал перед чужими воротами, арбитр показал красную карточку центрбеку гостей и указал на "точку" – правда, повтор показал, что Гео "нарисовал" фол. Он же стал и спасителем эпизода, ведь удар Шапаренко с пенальти парировал Кристенсен – Цитаишвили же сыграл на добивании. 2:3!

Сразу после этого Украина побежала в атаку и едва не заработала второй пенальти: Русин ворвался на правый край штрафной, качнул защитника и выкатил передачу под удар Цитаишвили с нескольких метров, но тот снова упал – на этот раз арбитр промолчал, хотя Гео, похоже, сбивали по-настоящему! На 78-й же подачу с углового замкнул Бондарь, однако получилось неточно. Дания огрызнулась неудачным штрафным ударом, после чего всем составом села на свою половину поля.

Украина давила все 13 последних минут, но датчане держались крепко. Ничего интереснее дальнtuj удар Вантуха по центру наши футболисты в основное время так и не создали, хотя на поле вышли еще и и Булеца с Супрягой. Уже в компенсированное время сборную мог спасти дальний выстрел Корниенко, который срикошетил от защитника, однако и его Кристенсен поймал. В конце концов, финальный свисток зафиксировал поражение подопечных Руслана Ротаня.

Очередное фиаско Руслана Ротаня

Украина проиграла три из четырёх поединков в отборе к Евро-2020, переиграв только скромную Мальту – впрочем, там тоже не обошлось без проблем. После разгрома от Румынии над персоной Ротаня стоял жирный знак вопроса, а сейчас для большинства болельщиков он окончательно выпрямился в восклицательный – коуч пока не готов к работе на таком высоком уровне. Месяц опыта ассистента Вячеслава Шевчука в Олимпике не должен был гарантировать Руслану Петровичу место в молодёжной сборной. Впрочем, от руководства УАФ приходится ожидать только подобные назначения.

Украина в последних двух матчах была полностью деклассирована, а всё, на что хватило нашей команды – это мощный отрезок в 20 минут. Ну, как мощный? Там просто моменты были, но в целом игра нашей команды выглядела слишком прогнозируемо и академично. Дальние удары и кроссы + одна неплохая комбинация перед голом Русина – вот и всё, что мы предложили Дании в атаке.

В организационном плане бросилась в глаза апатия в первые 30 минут. Украинцы просто не знали, куда отдать пас, терялись и выкатывали мяч в ноги сопернику. Дания прессинговала на чужой половине поля большими силами, перекрывая максимум каналов для передач, однако опытный тренер обязан был это понять сразу, после чего должны были пойти команды по перестановкам и смещениям. Высокий прессинг преодолевается вытягивания соперника из зон опеки, созданиями большинства, растягиванями и т.д. – словом, крепкий блок нужно заставить разрываться. Это долго не удавалось нашим футболистам и тренерам.

То, насколько датчане рисковали со своей агрессией на старте, показала последняя треть первого тайма и первая треть второго, когда аналогичным образом стала прессинговать Украина – Дания сразу наказывала передачами за спину на ход при первой же нашей ошибке. Разница заключалась в том, что "варягам" было куда отдавать пасы, а наши игроки быстро возвращали и так же быстро теряли мяч, потому что всё приходилось делать на индивидуальном мастерстве или на академичных действиях. Как следствие, датчане забили три гола после контрвыпадов и не забили ещё столько же.

С другой стороны, стоит отметить второй тайм сборной Украины, который был хотя бы более-менее равным. Свои два гола "жёлто-синие" забили честно, несмотря на "левый" пенальти на Цитаишвили – и это очень обидно, ведь ничего невероятного, кроме звёздной атаки, Дания не имела. Со скандинавами можно было играть, но на одном характере – а за него респект и футболистам, и тренерскому штабу – далеко не уедешь.

В итоге имеем провальный план на игру (Дания доминировала в центре), сбивания на академизм и индивидуализм, проблемы при продвижении мяча, длительную реакцию тренерского штаба на критическую ситуацию и неплохие изменения после перерыва, которые, однако, не освободили сборную Украины U-21 от недостатков. Неизвестно, проблема ли конкретно в тренерском таланте Руслана Ротаня (всё же, он проработал не так много), однако недостаток опыта очевиден.

Центр обороны провалился, Стецьков растерялся

Можно много говорить о том, что вся система игры сборной Украины U-21 проблемная, списывая на этот факт ошибки защитников, однако некоторые вещи недопустимы при любых условиях. В частности, нельзя отдавать передачу вперёд низом, когда перед тобой стоит футболист Боруссии Дортмунд – как Бондарь перед первым голом и Попов в моменте на 14-й минуте, когда Ларсен прорвался к линии штрафной, качнул Бондаря и пробил в дальний угол низом.

Брак в передачах и единоборствах в центральных защитников до перерыва был просто запедельным, что и привело к двум голам. Впрочем, было бы несправедливо забывать и о хорошем второй тайме – особенно у Бондаря, который после ряда тяжёлых ошибок трижды замыкал подачи с углового. Очень опасно не было, но грамотная позиционная работа – это плюс. Жаль, что её не было в обороне до перерыва.

Третий гол пришел из-под Стецькова, который плассировался перед Ольсеном до последнего и позволил ему выцелить дальний угол из пределов штрафной. Впрочем, эта ошибка не столь вопиюща, чем та, которую Тимур допустил на 28-й минуте после вбрасывания из аута, когда он выкатил прекрасную передачу назад точно на ход Ларсену. Резервист Александрии вовсе не вошел в игру и должен был быть снят уже после перерыва, однако переиграл еще 20 минут, за которые также ничем не отличился. К сожалению.

Цитаишвили рвется в основу

Самая большая загадка второй половины 2019-го года – почему никто не дает место в основе Цитаишвили? Практически каждое его появление в любом матче хотя бы на несколько минут явно усиливает игру. Не всегда Георгию удаётся создать прям очень явные моменты, а иногда он их откровенно порет, однако он точно остаётся ярким пятном. Вот и с Данией Георгий вышел на 64-й минуте, а уже на 72-й и 77-й он заработал два пенальти: один "левый", который Цитаишвили сам же мастерски и спас добиванием, а другой честный – его просто побоялись назначать. Кроме того, было несколько неплохих врывов.

Георгий уже не первый раз качественно усиливает матч на глазах Руслана Ротаня, но всё равно начинает матчи со скамейки запасных. Конечно, при желании можно найти миллион мелких проблем в игре вингера Динамо, но он слишком долго и не играет на своём уровне – его туда просто не пропускают, хотя молодежный футбол и скамейку запасных Цитаишвили уже явно перерос.