Україна вже перемагала зіркову Португалію – історія протистояння, спогади та відео

Збірна України має хороший досвід виступів проти Португалії. Ми обігрували знаменитих опонентів у червоно-зеленій формі.

Україна двічі зустрічалася з Португалією у відборі до чемпіонату світу-1998. Після виїзної перемоги над Північною Ірландією "синьо-жовті" 5 жовтня 1996 року приймали на НСК Олімпійський піренейців. 51385 глядачів стали свідками першої в історії перемоги збірної України над визнаним європейським грандом.

Історична звитяга над Росією, незарахований гол Пятова: як стартувала збірна України у відборах на чемпіонат Європи

Наша збірна обіграла португальців з рахунком 2:1. Проти України вийшли представники Барселони Луїш Фігу, Вітор Байя, Фернанду Коуту, хавбек Фіорентини Руй Кошта, зірки місцевих Бенфіки та Порту. Кістяк української команди складали футболісти Динамо, легіонерів з Європи в Йожефа Сабо майже не було.

Україна: Олег Суслов, Юрій Дмитрулін, Віктор Скрипник, Олександр Головко, Владислав Ващук, Сергій Попов, Юрій Максимов, Геннадій Зубов (Сергій Єсін 56), Віталій Косовський, Валерій Кривенцов (Олег Лужний 67), Сергій Ребров (Тимерлан Гусейнов 76).

Тренер – Йожеф Сабо.



Португалія: Вітор Байя, Секретарі, Руй Жоржі (Фолья 14), Осеану (Пауло Бенту 64), Фернанду Коуту, Елдер, Фигу, Жоау Пінту, Са Пінту (Пауло Алвеш 64), Руй Кошта, Паулінью Сантуш.

Тренер – Артур Жоржі.

"Синьо-жовті" вже на 4-й хвилині шокували суперника швидким голом, коли Вітор Байя погано впорався з ударом дебютанта Геннадія Зубова, а Сергій Попов добив м'яч у сітку. Португалія володіла ініціативою, під завісу зустрічі дотиснула господарів голом Жоау Пінту та претендувала на перемогу. Проте Юрій Максимов на 88-й хвилині з передачі Тимерлана Гусейнова забив вирішальний м'яч на користь збірної України.

Україна – Португалія: відео голів і огляд матчу 1996-го року:

"Приємно забивати на останніх хвилинах такій команді. Гусейнов віддав мені передачу, завдання було просто влучити по м'ячу. Я досі сам не розумію, як він залетів", – розповідає герой поєдинку. За словами Йожефа Сабо, Юрій Максимов був не лише капітаном команди, а й лідером, улюбленцем вболівальників.

Успіх був величезним, мало хто сподівався на перемогу. Після цієї гри збірна України з 6 очками очолила групу, де також була Німеччина, яка ще не вступила в боротьбу. Головний тренер португальців Артур Жоржі мусив визнати наш здобуток: "Якщо до початку відбіркового циклу фаворитами нашої групи вважалися ми і німці, то тепер я впевнено можу зарахувати сюди і збірну України. Хоча вам неабияк пощастило".

Україна здобула першу перемогу над європейським грандом:

Перед стартом відбору до Євро-2020, де нам розпочинати проти Португалії, головні дійові особи тодішньої збірної України – капітан Юрій Максимов і наставник Йожеф Сабо – пригадали ключові моменти того протистояння в рамках "Експерт-клубу".

"Згадувати після 22 років трішки важко. Тоді футбол був інший. Навіть зараз є команди топ-рівня, середнього та низького. Пам'ятаю, що перший матч ми виграли в Північної Ірландії в Белфасті – забив Сергій Ребров.

Ми мали дуже хорошу атаку, дуже хорошу оборону, ідеальну ігрову дисципліну. Я радів, бо хлопці показували чудовий футбол.

В нас навіть думки не було давати установку діяти від захисту, відбиватися. Ми грали в такий футбол, як і вся Європа. Ні в чому не поступалися Португалії. Тоді футболісти були трішки іншими, боролися за кожен м'яч, приємно було спостерігати", – згадує тепер головний тренер Йожеф Сабо.

Програмка та квиток на історичний матч:

Майже через місяць, 9 листопада 1996-го, команди зустрічалися вже в Порту на Ештадіу даш Анташ. Португалія взяла реванш, мінімально обігравши "синьо-жовтих" завдяки єдиному голу Фернанду Коуту. За підсумками відбору на ЧС-1998 збірна України посіла 2 місце в групі, пропустивши вперед лише Німеччину, а в плей-офф вилетіла від Хорватії.

"Було неприємно, що ми весь час ставали другими, нам не щастило. Зараз збірна України виходить на новий рівень, стає силою в Європі. Щоправда, рівень нашого чемпіонату впав, хто б що не говорив. Коли щотижня граєш проти сильних суперників, то в хорошому стані підходиш до важливих поєдинків. А коли 50% матчів у Шахтаря та Динамо прохідні, то важко акумулюватися та показати найкращий футбол", – пояснює Юрій Максимов.

Третій поєдинок в історії відносин збірних України та Португалії відбудеться 22 березня на стадіоні Да Луж у рамках старту кваліфікації на Євро-2020. Початок зустрічі – о 21:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

25 найпам'ятніших матчів в історії футболу незалежної України