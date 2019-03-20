Історична звитяга над Росією, незарахований гол Пятова: як стартувала збірна України у відборах на чемпіонат Європи

Збірна України перед матчем з Росією у 1998-му / фото із соцмереж

Збірна України вшосте у своїй історії стартує у відборі на чемпіонат Європи. "Футбол 24" пригадує попередні стартові поєдинки "синьо-жовтих" у відбіркових турнірах на континентальний форум.

Вже 22 березня збірна України розпочинає відбір на чемпіонат Європи-2020. Суперником команди Андрія Шевченка у матчі 1-го туру стане чинний чемпіон Європи – збірна Португалії. Ще жодного разу у своїй історії "синьо-жовті" у стартовому поєдинку відбору не стикались з настільки могутнім опонентом.

Відбір до Євро-2020: календар матчів збірної України

Це вже 6-й чемпіонат Європи, відбір на який гратиме наша національна команда. У відбірковому турнірі на Євро-2012 збірна України участі не брала, позаяк була господарем чемпіонату разом із Польщею. "Футбол 24" пригадує попередні старти "синьо-жовтих" у відборах на Євро.

Україна – Литва (0:2)

7 вересня 1994 року. Київ, Республіканський (нині – НСК Олімпійський). Відбір на Євро-1996

Перший в історії збірної України офіційний поєдинок завершився невдачею. Збірна Литви у Києві перемогла команду Олега Базилевича з рахунком 2:0 завдяки голам у другій половині гри. Саме після того поєдинку, який став першим у відборі на Євро-1996, легендарний наставник покинув збірну України.

Олег Базилевич, яким ми його запам'ятаємо – топ-20 фото великого тренера Динамо

Той відбір Україна завершила на 4-й позиції, пропустивши вперед Хорватію, Італію та Литву.

Україна – Росія (3:2)

5 вересня 1998 року. Київ, НСК Олімпійський. Відбір на Євро-2000

Цей матч, безумовно, є одним із головних в історії збірної України. На переповненому Олімпійському підопічні Йожефа Сабо перемогли принципового опонента з рахунком 3:2 завдяки голам трьох Сергіїв – Попова, Скаченка та Реброва.

Саме у тому відборі Україна була дуже близькою до виходу на чемпіонат Європи. Лише в останньому турі (так, та гра з голом Шевченка у ворота Філімонова) "синьо-жовті" пропустили вперед Францію, яка і вийшла на континентальний форум. Україну у плей-офф чекала Словенія, після поразки від якої Сабо покинув національну команду.

Вірменія – Україна (2:2)

7 вересня 2002 року. Єреван, Республіканський стадіон. Відбір на Євро-2004

Відбір на Євро-2004 команда Леоніда Буряка розпочала у Єревані матчем проти збірної Вірменії. Все йшло за планом – голи Серебреннікова та Зубова у першому таймі подарували збірній України комфортну перевагу, але під завісу поєдинку господарі зуміли врятувати нічию.

В підсумку той відбірковий цикл став одним із найгірших для України. Наша команда набрала лише 10 очок, без жодних шансів поступившись першими двома місцями у групі Греції та Іспанії. Леонід Буряк після проваленого відбору прогнозовано покинув збірну.

Україна – Грузія (3:2)

6 вересня 2006 року. Київ, НСК Олімпійський. Відбір на Євро-2008

Жереб не був прихильним до України – команді Олега Блохіна дістались Італія та Франція, які стали фіналістами ЧС-2006.

"Синьо-жовті" розпочали відбір поєдинком проти Грузії та здобули вольову перемогу на останніх хвилинах з рахунком 3:2. Голи забивали нинішні тренери національної та молодіжної команд – Андрій Шевченко і Руслан Ротань. Переможний гол в активі Андрія Русола.

В підсумку Україна пропустила вперед не лише Італію та Францію, а ще й Шотландію, посівши лише 4 місце у групі. Олег Блохін після відбіркового циклу покинув посаду головного тренера збірної.

Україна – Словаччина (0:1)

8 вересня 2014 року. Київ, НСК Олімпійський. Відбір на Євро-2016

У стартовому матчі відборі на Євро-2016 збірна УКраїни на НСК Олімпійський доволі несподівано програла Словаччині, пропустивши єдиний гол у першому таймі. Наприкінці поєдинку у штрафний майдачник суперника пішов навіть Андрій Пятов, який зрівняв рахунок, але арбітр скасував взяття воріт.

Україна посіла 3 місце у групі, пропустивши вперед Іспанію та Словаччину. Допомогло розширення чемпіонату – саме Євро-2016 став першим форумом, участь у якому взяли 24 команди. У плей-офф команда Михайла Фоменка виявилась сильнішою за Словенію.

Таким чином, у 4-х з 5-ти випадків у стартовому матчі відбору на чемпіонат Європи Україна протистояла країнам колишнього СРСР – Литві, Росії, Вірменії та Грузії. Ще одного разу нашим суперником стала команда Словаччини.

Як бачимо, статистика не вражає – лише двічі у своїй історії Україна розпочинала відбір на Євро з перемоги (одна з них – над принциповим опонентом Росією). Ще були 1 нічия та 2 поразки. Залишається сподіватись, що попри песимізм букмекерів та багатьох уболівальників, "синьо-жовті" зуміють дещо виправити не надто втішну статистику, здобувши прийнятний результат у протистоянні з чинним чемпіоном Європи.

Португалія – Україна: за натуралізованими 2:2 – у суперників по Євро-2020 свій... Мораєс, і не всім це подобається