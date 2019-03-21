Історичні розбірки у Відні, Іспанія та Італія проти гостей із Півночі: анонс топ-матчів 1-го туру відбору до Євро-2020

Принципова дуель Австрії та Польщі, Брюссель проти Москви на Руа Бодуен, чеські гості на Туманному Альбіоні та середземноморські екзамени для Норвегії та Фінляндії в анонсі головних матчів прем'єрного туру кваліфікації Євро-2020, які ви повинні переглянути.

Австрія – Польща

21 березня, 21:45. Відень, Ернст Хаппель

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У столиці Австрії зустрінуться дві національні команди, які не можуть пишатися своїм виступом у прем'єрному розіграші Ліги націй. Польща набрала лише 2 очки в протистояннях із португальцями та італійцями і закономірно вилетіла до дивізіону B. Тут її вже чекають австрійці, які двічі переграли Північну Ірландію, але не впоралися з тиском боснійців і пропустили балканців до фінальної пульки.

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Австрійська збірна може розраховувати на своїх головних зірок (Алабу, Арнаутовіча та Бургшталлєра), а також імовірного дебютанта – таланта з Хоффенхайма Штефана Поша, який цьогоріч став основним у команді Юліана Нагельсманна. Натомість наші західні сусіди мають такий вибір в атакувальній лінії, якому можна лише позаздрити – тут і досвідчений Лєвандовскі, і головні снайпери Серії А Мілік і Пйонтек. Із ними австрійській обороні буде важко, та в середині поля у поляків великих зірок немає, тому топ-голеадори можуть залишитися "голодні".

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Бельгія – Росія

21 березня, 21:45. Брюссель, Руа Бодуен

Телетрансляція на території України не запланована, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У центральному матчі групи I зустрінуться бронзовий призер ЧС-2018 збірна Бельгії та тодішній господар Мундіалю – російська збірна, якій у рідних стінах вдалося дійти до чвертьфіналу. Два роки тому суперники провели спаринг у Сочі, що завершився феєричною нічиєю 3:3, однак сподіватися на двосторонній голепад у бельгійській столиці не варто.

Росія не має стати серйозною перепоною "червоним дияволам", які є головним фаворитом відбіркової групи. Навіть відсутність Компані, де Брюйне чи Лукаку не повинна завадити господарям переможно розпочати кваліфікацію до Євро-2020. Росіяни спробують зачепитися бодай за нічию, але проти них зіграв клімат. Місцева Прем'єр-ліга лише три тижні тому завершила зимову паузу, тому більшість гравців перебувають далеко від оптимальних кондицій.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Англія – Чехія

22 березня, 21:45. Лондон, Уемблі

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Гарет Саутгейт зібрав "банду", яка, вочевидь, є найсильнішим поколінням в англійському футболі від середини 90-х. Пікфорд, Стерлінг, Аллі та Ко добре себе проявили на минулому Мундіалі, а також восени, коли вибороли місце у "фіналі чотирьох" Ліги націй. Тепер сюди додалися ще зовсім юні Райс, Санчо та Хадсон-Одой, які за правильного підходу до справи можуть справді досягнути того, щоб football's coming home.

Протистоятимуть "трьом левам" нещодавні суперники збірної України – чехи. "Синьо-жовті" двічі переграли чеський "локомотив" і разом зі словаками посприяли відставці Карела Яроліма. А от під керівництвом Ярослава Шилгави результати національної команди значно покращилися. Та чи вистачить цього, щоб зупинити нинішню збірну Англії? Крім "реанімації" від нового керманича на користь Чехії хіба те, що з початку самостійного плавання в міжнародному футболі тамтешня збірна ще жодного разу не пропускала Євро...

Прогноз "Футбол 24: 3:0

Іспанія – Норвегія

23 березня, 21:45. Валенсія, Месталья

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Під керівництвом нового головного тренера торік збірна Іспанії стартувала в Лізі націй із двох перемог, але повторні матчі з англійцями та хорватами команда Луїса Енріке програла й до "фіналу чотирьох" дивізіону А не потрапила. Отже, в екс-керманича Барселони залишається чимало роботи. Перебудова в національній команді триватиме паралельно з відбором до Євро-2020, але права на помилку в іспанців немає.

Почати кампанію з матчу проти збірної Норвегії – не найгірший варіант, враховуючи що в цій же групі виступають румуни та шведи. Підопічні Ларса Лагербека не хапають зірок із неба ще з часів Уле Гуннара Сульшера та Торе-Андре Фло, тут немає справжніх зірок, хоча восени норвежці вибороли путівку до дивізіону B Ліги націй. Поєдинок на Местальї також може стати нагодою для Мартіна Едегора нагадати про себе іспанській публіці. Талановитий хавбек, права на якого належать Реалу, цей сезон непогано проводить у Вітессі й може сподіватися на вихід у старті.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Італія – Фінляндія

23 березня, 21:45. Удіне, Фріулі

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Натомість перебудова в італійській збірній затягнулася. "Скуадра Адзурра" пролетіла повз ЧС-2018, а в Лізі націй не змогла нічого протиставити чемпіонам Європи португальцям (хоча підопічні Роберто Манчіні зуміли зберегти прописку в елітному дивізіоні). Невиходу ще й на континентальну першість на Апеннінах точно не зрозуміють. Італія готується до поєдинку з фінами, маючи сплав талановитої молоді (Доннарумма, Дзаньйоло, Кін) та нев'янучих ветеранів (Квальярелла). Манчіні впевнений, що саме це дозволить збірній кваліфікуватись на Євро з групи, де також виступають греки, вірмени, боснійці та ліхтенштейнці.

А ось національна команда Фінляндії приїде в статусі абсолютного андердога. Так, Суомі вчинили фурор у Лізі націй, де сенсаційно здобули путівку до дивізіону B, але класу хлопцям Маркку Канерви не вистачає. Власне тому межею сподівань фінів у виїзному матчі з італійцями буде нічия.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

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