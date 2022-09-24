"Я вже провів 4 матчі в Лізі націй, тому в хорошій формі. Готовий до зустрічі з Україною. Перед нами стоїть завдання. Знаємо, що Україна та Ірландія – топ-збірні. Гравці підготувалися дуже добре. Ми маємо зробити так, щоб матч з Україною закінчився з позитивним результатом на нашу користь.

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Україна – хороша команда, є добрі гравці. Нам вдалося провести з ними гарний матч у червні, хоч ми й програли, це була хороша гра. Перед нами постає проблема – чи можемо ми добре зіграти з ними та перемогти? Вараздат Ароян не зможе нам допомогти. Ми повинні нівелювати його відсутність", – наводить слова Мкояна sport.news.am.

Додамо, що поєдинок з Вірменією відбудеться вже сьогодні, 24 вересня, початок о 16:00. Україна наразі друга в групі B1, відстаючи від Шотландії на 2 пункти.

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