"Я уже провел 4 матча в Лиге наций, потому в хорошей форме. Готов к встрече с Украиной. Перед нами стоит задача. Знаем, что Украина и Ирландия – топ-сборные. Игроки подготовились очень хорошо. Мы должны сделать так, чтобы матч с Украиной закончился с положительным результатом в нашу пользу.

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Украина – хорошая команда, есть хорошие игроки. Нам удалось провести с ними хороший матч в июне, хоть мы и проиграли, это была хорошая игра. Перед нами стоит проблема – можем ли мы хорошо сыграть с ними и победить? Вараздат Ароян не сможет нам помочь. Мы должны нивелировать его отсутствие", – приводит слова Мкояна sport.news.am.

Добавим, что поединок с Арменией состоится уже сегодня, 24 сентября, начало в 16:00. Украина вторая в группе B1, отставая от Шотландии на 2 пункта.

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