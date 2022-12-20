УАФ дійсно отримувала письмове попередження про своє можливе виключення з УЄФА.

Віце-президенти УАФ Олег Протасов, Олексій Михайличенко та Анатолій Дем'яненко 19 грудня оприлюднили лист від УЄФА та ФІФА, які попередили про можливі наслідки за спробу провести віртуальний Виконком 20 грудня щодо недовіри та відсторонення керівництва української Асоціації. Якщо хтось мав сумніви у справжньості документу, то зараз вони мали б розвіятись.

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"Ми можемо підтвердити, що УЄФА підписала і відправила цей лист. У нас немає інших коментарів", – Tribuna отримала відповідь від прес-служби євпропейського футбольного союзу.

Керівні органи наполягають, що українська асоціація має здійснювати управління своїми справами без впливу третіх сторін. Будь-яке порушення цього зобов’язання може призвести до призупинення членства УАФ у ФІФА та УЄФА відповідно до ст. 16 Статуту ФІФА та ст. 9 Статуту УЄФА.

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