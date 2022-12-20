Украина действительно рискует потерять место в УЕФА – представитель союза подтвердил письмо к УАФ
УАФ точно получала письменное предупреждение о своем возможном исключении из УЕФА.
Вице-президенты УАФ Олег Протасов, Алексей Михайличенко и Анатолий Демьяненко 19 декабря обнародовали письмо УЕФА и ФИФА, которые предупредили о возможных последствиях за попытку провести виртуальный Исполком 20 декабря относительно недоверия и отстранения руководства украинской Ассоциации. Если кто-то сомневался в подлинности документа, то сейчас они должны убедиться окончательно.
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"Мы можем подтвердить, что УЕФА подписала и отправила это письмо. У нас нет других комментариев", – Tribuna получила ответ от пресс-службы евпропейского футбольного союза.
Руководящие органы настаивают, что украинская ассоциация должна осуществлять управление своими делами без влияния третьих сторон. Любое нарушение этого обязательства может привести к приостановлению членства УАФ в ФИФА и УЕФА в соответствии со ст. 16 Устава ФИФА и ст. 9 Устава УЕФА.
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