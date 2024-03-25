Сьогодні, 25 березня, олімпійська збірна України в межах підготовки до літніх Ігор-2024 проведе спаринг проти команди Японії U-23. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч між Японією U-23 та Україною U-23 відбувся на Kitakyushu Stadium і розпочався о 12:15 за київським часом. Для нашої олімпійської збірної ця гра стала першою в історії.

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Де дивитися Японія U-23 – Україна U-23? Поєдинок транслює YouTube-канал УАФ. Також гру можна подивитись у цій новині на "Футбол 24".

До слова, Японія, яка готується до Кубку Азії-2024 серед команд U-23 (він же буде кваліфікаційним на Олімпіаду), напередодні здолала збірну Малі (3:1).

Нагадаємо, суперниками "синьо-жовтих" на Іграх-2024 в Парижі будуть Аргентина, Марокко та третя команда Азії. Свої матчі квартету наші хлопці проведуть 24-го, 27-го й 30 липня.