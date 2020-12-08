"Україна потрапила в одну з найскладніших відбіркових груп в кваліфікації до ЧС-2022. Чемпіон світу Франція, в матчах з якою, я впевнений, команда Андрія Шевченка буде максимально мотивована.

Збірна України дізналася суперників у відборі на ЧС-2022

Учасник Євро-2020 – дисциплінована Фінляндія, яка нещодавно перемогла в товариському поєдинку... французів, завжди непередбачувані боснійці і амбітний Казахстан. Це буде складний відбір, в якому "синьо-жовтим" доведеться докласти чимало зусиль, щоб вдруге в історії потрапити в фінальну частину світової першості. Віримо в нашу збірну та будемо підтримувати на шляху до успіху", – поділився Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Україна потрапила у групу D європейського відбору. За вихід до фінальної частини ЧС-2022 з нами боротимуться Франція, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан.

Результати жеребкування відбору ЧС-2022 – Україна постраждала через кліматичні обмеження, склад всіх груп