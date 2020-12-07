Жеребкування у зоні УЄФА стартує о 19:00. Із 55 учасників конфедерації відбір пройдуть 13 збірних. Дивитись онлайн жеребкування відбору ЧС-2022 можна на каналі UA: Перший. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію в цій новині (не забувайте оновлювати сторінку). Збірна України на ЧС-2022 може потрапити, якщо посяде 1 місце у своїй групі або фінішує другою і пройде плей-офф, який складатиметься з двох одноматчевих етапів. Мундіаль відбудеться у Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року. Прямі путівки до фінальної частини турніру від Європи отримають лише 10 переможців груп.

Жеребкування відбору ЧС-2022: всі кошики та розклади – Україна має шанси на прямий вихід

Ще 10 команд, що посядуть другі місця, та 2 збірні з найкращими результатами в останній Лізі націй (з тих, що не фінішують на перших двох позиціях у кваліфікації) розіграють решту перепусток (3). Відбір на ЧС-2022 стартує 24-25 березня 2021 року, а завершиться 14-16 листопада. Стикові матчі заплановані на 24-25 і 28-29 березня 2022-го. Поділ команди на кошики визначив рейтинг ФІФА, зафіксований після завершення Ліги націй. За рішенням УЄФА в одній групі не можуть зіграти Україна та Росія, Вірменія та Азербайджан, Гібралтар та Іспанія. Також розведуть Косово з Боснією та Герцеговиною, Росією та Сербією.

Кошик 1: Бельгія, Франція, Англія, Португалія, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Німеччина, Нідерланди

Кошик 2: Швейцарія, Уельс, Польща, Швеція, Австрія, Україна, Сербія, Туреччина, Словаччина, Румунія

Кошик 3: Росія, Угорщина, Ірландія, Чехія, Норвегія, Північна Ірландія, Ісландія, Шотландія, Греція, Фінляндія

Кошик 4: Боснія і Герцеговина, Словенія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія, Болгарія, Ізраїль, Білорусь, Грузія, Люксембург

Кошик 5: Вірменія, Кіпр, Фарери, Азербайджан, Естонія, Казахстан, Косово, Литва, Латвія, Андорра

Кошик 6: Мальта, Молдова, Ліхтенштейн, Гібралтар, Сан-Марино

ЧС-2022: хто транслюватиме матчі, названі всі канали