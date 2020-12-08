"Украина попала в одну из самых сложных отборочных групп в квалификации к ЧМ-2022. Чемпион мира Франция, в матчах с которой, я уверен, команда Андрея Шевченко будет максимально мотивирована.

Сборная Украины узнала соперников в отборе на ЧМ-2022

Участник Евро-2020 – дисциплинированная Финляндия, которая недавно победила в товарищеском поединке... французов, всегда непредсказуемые боснийцы и амбициозный Казахстан. Это будет сложный отбор, в котором "сине-желтым" придется приложить немало усилий, чтобы второй раз в истории попасть в финальную часть мирового первенства. Верим в нашу сборную и будем поддерживать на пути к успеху", – поделился Павелко на своей странице в Facebook.

Напомним, Украина попала в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть ЧМ-2022 с нами будут бороться Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Результаты жеребьевки отбора ЧМ-2022 – Украина пострадала из-за климатических ограничений, состав всех групп