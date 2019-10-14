Украина – Португалия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020

Украина и Португалия сыграют в 8-м туре квалификации Чемпионата Европы 2020. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Португалия на "Футбол 24", стартует в 21:45. В первой встрече сборные разошлись миром 0:0. Всего же в истории противостояния команды по одному разу побеждали и играли вничью, а единственная предыдущая дуэль в Киеве завершилась победой "сине-желтых" 2:1. Фактически это бой за первое место в группе B отбора Евро-2020. Игру транслируют каналы "Украина" и "Футбол 1".

Украина – Португалия: в продажу поступила еще одна партия билетов

Украина: Пятов (к) – Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Зинченко, Малиновский, Марлос – Яремчук

Португалия: Патрисиу – Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру – Моутиньо, Жоау Мариу, Данилу Перейра – Роналду (к), Бернарду Силва, Гедеш