"Ми плануємо зібратися 28 квітня. А як воно буде – не будемо загадувати. Я планую зібратися 28 квітня без легіонерів.

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Можливо, президент УЄФА нам у цьому допоможе. Александер Чеферін цим займається, хоче нам допомогти. Андрій Павелко теж робить все, що від нього залежить. Ми плануємо 28 квітня виїхати в Європу.

Я вже добре знаю хлопців з Динамо та Шахтаря і бачу, що їм дуже важко. Добре, що вони зібралися раніше та будуть починати підготовку не з порожнього місця", – сказав Петраков у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, матч півфіналу плей-офф до ЧС-2022 з Шотландією має відбутись 31 травня або 1 червня.

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