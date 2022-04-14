Петраков назвав дату початку збору збірної України перед матчем з Шотландією
Наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков поділився планами підготовки національної команди до поєдинку плей-оф відбору ЧС-2022.
"Ми плануємо зібратися 28 квітня. А як воно буде – не будемо загадувати. Я планую зібратися 28 квітня без легіонерів.
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Можливо, президент УЄФА нам у цьому допоможе. Александер Чеферін цим займається, хоче нам допомогти. Андрій Павелко теж робить все, що від нього залежить. Ми плануємо 28 квітня виїхати в Європу.
Я вже добре знаю хлопців з Динамо та Шахтаря і бачу, що їм дуже важко. Добре, що вони зібралися раніше та будуть починати підготовку не з порожнього місця", – сказав Петраков у коментарі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, матч півфіналу плей-офф до ЧС-2022 з Шотландією має відбутись 31 травня або 1 червня.
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