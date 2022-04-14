Сборная Украины наконец-то получила точные даты, когда состоится поединок за возможность выйти на ЧМ-2022 с Шотландией и возможный матч с Уэльсом.

Поединок Шотландия – Украина в рамках полуфинала плей-офф европейской квалификации ЧМ-2022 официально назначен на 1 июня, сообщает официальный сайт УАФ.

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Победитель этой пары встретится с Уэльсом 5 июня. Именно в этой игре станет известно имя последнего участника ЧМ-2022 от Европы.

Добавим, что матч Шотландия – Украина должен был состояться еще 24 марта, однако был перенесен из-за войны, которую начали рашисты против нашей страны. Российские команды отстранили от участия под эгидой ФИФА и УЕФА.

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