Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич остался недоволен тем, что СМИ пишут о его команде.

“Неважно, сколько стоят украинские игроки и где они играют. Их рыночная стоимость лишь означает, что они имеют хорошее индивидуальное качество.

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Такую команду можно победить, если хорошо играть как команда.

Я читал кое-что из того, что было написано в их СМИ. Мне кажется, что они нас немного недооценивают. Я рад этому. Я не люблю отвечать в СМИ. Мы ответим на поле", – сказал Милошевич в интервью Милошевич TV N1 Sarajevo.

Напомним, поединок между Боснией и Украиной состоится 21 марта в городе Зеница на стадионе Билино Поле. Его победитель через 5 дней в финальном противостоянии плей-офф отбора на Евро-2024 дома сыграет против победителя пары Израиль – Исландия.

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