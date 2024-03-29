"Україна дуже хотіла пройти кваліфікацію, зокрема, і через нефутбольні події. Гадаю, що Україна може виявитися темною конячкою на чемпіонаті Європи. Це молода команда з цікавими гравцями. Кваліфікація також дає надію країні, яка може трохи порадіти завдяки спорту. Україна має талант і тактичну підготовку. 7-8 гравців виступають в Англії, наші гравці з Шахтаря завжди потрапляють до Ліги чемпіонів.

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Ребров на лаві запасних і Шевченко на чолі федерації приносять досвід, авторитет, тож прогрес тільки зростає. Рівень піднявся, повторюся, деякі гравці дуже талановиті. Феномени. У них також є два дуже сильні воротарі. Судаков? Проти Ісландії він зіграв важливий матч. Я дуже пишаюся його зростанням. Наявність у збірній семи гравців Шахтаря мене дуже тішить, і я був радий тому, що вони пройшли Ісландію", – наводить слова Ніколіні Napoli Magazine.

Нагадаємо, збірна України кваліфікувалась на Євро-2024 та потрапила до групи E з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Фінальна частина відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня цього року.

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