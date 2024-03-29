“Украина очень хотела пройти квалификацию, в частности, и из-за нефутбольных событий. Думаю, что Украина может оказаться темной лошадкой на чемпионате Европы. Это молодая команда с интересными игроками. Квалификация также дает надежду стране, которая может немного порадоваться благодаря спорту. Украина имеет талант и тактическую подготовку. 7-8 игроков выступают в Англии, наши игроки из Шахтера всегда попадают в Лигу чемпионов.

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Ребров на скамейке запасных и Шевченко во главе федерации приносят опыт, авторитет, поэтому прогресс только растет. Уровень поднялся, повторюсь, некоторые игроки очень талантливые. Феномены. У них также есть два очень сильных вратаря. Судаков? Против Исландии он сыграл важный матч. Я очень горжусь его ростом. Наличие в сборной семи игроков Шахтера меня очень радует, и я был рад тому, что они прошли Исландию", – приводит слова Николини Napoli Magazine.

Напомним, сборная Украины квалифицировалась на Евро-2024 и попала в группу E с Бельгией, Словакией и Румынией. Финальная часть состоится в Германии с 14 июня по 14 июля этого года.

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