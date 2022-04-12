"Ми перебуваємо в контакті з головою Федерації футболу Італії Габріеле Гравіною. Ми завжди відчуваємо їхню підтримку, як і Лучано Лучі, Нікола Ріццолі. Їхнє співпереживання було дуже важливим для нас. Італія була чи не першою країною, яка простягла нам руку допомоги.

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Зараз ми намагаємось організувати товариські матчі для збірної України. Є кілька варіантів. Сподіваємося, що Гравіна допоможе нам у цьому питанні. Зокрема, можливо, вдасться організувати матч проти збірної Італії", – поділився Павелко у коментарі Джанлуці Ді Марціо.

Скоріш за все, поєдинок відбудеться перед матчем з Шотландією в рамках плей-офф кваліфікації до ЧС-2022. Матч з британцями планують провести 31 травня або 1 червня.

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