Шотландська асоціація футболу не бажає, аби поєдинок проти України зарахували одразу в двох турнірах.

УЄФА планує проведення фінального поєдинку між переможцем пари Шотландія – Україна та Уельсом 5 червня, повідомляє Daily Mail.

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Окрім цього, Шотландська асоціація виступає проти того, аби результат цієї зустрічі зарахувався і в Лізі націй. Команди мали зустрітись 7 червня, але Шотландія пропонує зіграти з Україною у вересні. Позиція УАФ щодо цього наразі невідома.

Додамо, що матч півфіналу плей-офф до ЧС-2022 має відбутись 31 травня або 1 червня. Також збірна України в перший місяць літа повинна провести ще три матчі Ліги націй – 4 червня в гостях в Ірландії, 7-го – на виїзді з Шотландією та 11 червня вдома з Вірменією.

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