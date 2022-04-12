"Мы находимся в контакте с главой Федерации футбола Италии Габриэле Гравиной. Мы всегда чувствуем их поддержку, как и Лучано Лучи, Никола Риццоли. Их сопереживание было очень важным для нас. Италия была едва ли не первой страной, которая протянула нам руку помощи.

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Сейчас мы стараемся организовать товарищеские матчи для сборной Украины. Есть несколько вариантов. Надеемся, что Гравина поможет нам в этом вопросе. В частности, может быть, удастся организовать матч против сборной Италии", – поделился Павелко в комментарии Джанлуке Ди Марцио.

Скорее всего, поединок состоится перед матчем с Шотландией в рамках плей-офф квалификации к ЧМ-2022. Матч с британцами планируют провести 31 мая или 1 июня.

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