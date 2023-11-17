Молодежные сборные Украины и Люксембурга 17 ноября сыграют в 4-м туре отбора на чемпионат Европы-2025 U-21. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Украина U-21 – Люксембург U-21 стартует в 20:00 по киевскому времени. Поединок отбора на молодежный чемпионат Европы-2025 состоится в испанском городе Мурсия на стадионе Нуэва-Кондомина.

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После трех туров квалификации на Евро украинцы возглавляют турнирную таблицу группы F. Подопечные Унаи Мельгосы обыграли Северную Ирландию (1:0), Люксембург (3:0) и Англию (3:2). У наших сегодняшних соперников три очка в четырех матчах.

Где смотреть матч Украина U-21 – Люксембург U-21? Онлайн-трансляция игры доступна в YouTube-канале УАФ, на Суспільному, а также в этой новости на "Футбол 24".

Стартовые составы (будут доступны через несколько минут):

Украина U-21:

Люксембург U-21:

Украина – Люксембург: онлайн-видеотрансляция матча 17 11 2023