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Україна – Литва: де дивитись матч відбору Євро-2020

09:25 199 Читать на русском
Україна – Литва: де дивитись матч відбору Євро-2020
Україна – Литва: де дивитись матч кваліфікації Євро-2020 11 жовтня 2019

Збірна України прийме Литву в поєдинку 7-го туру відбору до Євро-2020. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

 

Матч Україна – Литва відбудеться 11 жовтня в Харкові на стадіоні ОСК Металіст. Початок поєдинку кваліфікації до Євро-2020 – о 21:45 за київським часом.

Україна – Литва: анонс матчу відбору до Євро-2020

Матч Україна – Литва онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалах "Футбол 1" та ТРК Україна, починаючи з 21:35. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, у виїзному поєдинку проти Литви, який відбувся 7 вересня у Вільнюсі, Україна здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0. Голи забивали Олександр Зінченко, Марлос та Руслан Маліновський.

До слова, після 5-ти зіграних матчів Україна лідирує в групі B, набравши 13 очок. В активі Литви лише 1 заліковий пункт у 5-ти поєдинках.

Євро-2020: що потрібно збірній України у вирішальній стадії відбору для виходу на чемпіонат

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Україна – Литва: анонс матчу відбору до Євро-2020
08:00
11651
Теги
Євро-2020 Україна - Литва Україна Україна Литва Литва Збірна України телебачення
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11
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хв
Україна
21:45
Литва
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