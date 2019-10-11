Україна – Литва: де дивитись матч відбору Євро-2020

Збірна України прийме Литву в поєдинку 7-го туру відбору до Євро-2020. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Україна – Литва відбудеться 11 жовтня в Харкові на стадіоні ОСК Металіст. Початок поєдинку кваліфікації до Євро-2020 – о 21:45 за київським часом.

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Матч Україна – Литва онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалах "Футбол 1" та ТРК Україна, починаючи з 21:35. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, у виїзному поєдинку проти Литви, який відбувся 7 вересня у Вільнюсі, Україна здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0. Голи забивали Олександр Зінченко, Марлос та Руслан Маліновський.

До слова, після 5-ти зіграних матчів Україна лідирує в групі B, набравши 13 очок. В активі Литви лише 1 заліковий пункт у 5-ти поєдинках.

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