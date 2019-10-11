Украина – Литва: где смотреть матч отбора Евро-2020

Сборная Украины примет Литву в поединке 7-го тура отбора к Евро-2020. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Украина – Литва состоится 11 октября в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Начало поединка квалификации к Евро-2020 – в 21:45 по киевскому времени.

Украина – Литва: анонс матча отбора к Евро-2020

Матч Украина – Литва онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканалах "Футбол 1" и ТРК Украина, начиная с 21:35. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в выездном поединке против Литвы, который состоялся 7 сентября в Вильнюсе, Украина одержала уверенную победу со счетом 3:0. Голы забивали Александр Зинченко, Марлос и Руслан Малиновский.

К слову, после пяти сыгранных матчей Украина лидирует в группе B, набрав 13 очков. В активе Литвы только 1 зачетный пункт в 5-ти поединках.

Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат