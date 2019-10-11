toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - ЛИТВА СБОРНАЯ УКРАИНЫ РУМЫНИЯ U-21 - УКРАИНА U-21 ЕВРО-2020

Украина – Литва: где смотреть матч отбора Евро-2020

09:25 110 Читати українською
Украина – Литва: где смотреть матч отбора Евро-2020
Украина – Литва: где смотреть матч квалификации Евро-2020 11 октября 2019

Сборная Украины примет Литву в поединке 7-го тура отбора к Евро-2020. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

 

Матч Украина – Литва состоится 11 октября в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Начало поединка квалификации к Евро-2020 – в 21:45 по киевскому времени.

Украина – Литва: анонс матча отбора к Евро-2020

Матч Украина – Литва онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканалах "Футбол 1" и ТРК Украина, начиная с 21:35. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в выездном поединке против Литвы, который состоялся 7 сентября в Вильнюсе, Украина одержала уверенную победу со счетом 3:0. Голы забивали Александр Зинченко, Марлос и Руслан Малиновский.

К слову, после пяти сыгранных матчей Украина лидирует в группе B, набрав 13 очков. В активе Литвы только 1 зачетный пункт в 5-ти поединках.

Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат

blog_ava
Румыния U-21 – Украина U-21 – 3:0 – видео голов и обзор матча
00:06
211
Теги
Евро-2020 Украина - Литва Украина Украина Литва Литва Сборная Украины телевидение
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
16
мин
Украина
21:45
Литва
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук