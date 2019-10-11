Україна – Литва: стартові склади на матч відбору до Євро-2020

Збірна України в Харкові приймає головну команду Литви. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію матчу відбору Євро-2020 шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Литва, стартує о 21:45 за київським часом. Гру транслюють канали "Україна" і "Футбол 1". Для суперників це 10 зустріч в історії. Україна перемагала Литву 6 разів, а програла двічі. Перший очний поєдинок у рамках відбору до Євро-2020 команди зіграли 7 вересня у Вільнюсі – "синьо-жовті" перемогли з рахунком 0:3.

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Стартові склади

Україна: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Соболь – Степаненко – Ярмоленко, Зінченко, Маліновський, Марлос – Мораєс.

Запасні: Паньків, Лунін, Пластун, Сидорчук, Яремчук, Коноплянка, Шабанов, Буяльський, Циганков, Миколенко, Коваленко, Караваєв.

Литва: Черняускас – Міколюнас, Клімавічюс, Гірдвайніс, Андрюшкевічюс – Воробйовас, Вербіцкас – Новіковас, Жулпа, Голубіцкас – Лаукжеміс.

Запасні: Барткус, Адамоніс, Янкаускас, Казлаускас, Вайткунас, Д. Матулевічюс, Ласіцкас, Г. Матулевічюс, Каспаравічюс, Шімкус, Баравикас.