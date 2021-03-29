Від ейфорії до депресії – відстань у три дні.

Нічия у Франції була на вагу перемоги, нічия із фінами у Києві розцінюється, як поразка.

Хоча ніде правди діти: результат цей – справедливий.

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Шевченко суттєво перекроїв склад у порівнянні з попереднім поєдинком. Чудернацькість старту проти Суомі одразу відзначив Кирило Круторогов, коментатор ТК Футбол.

Журналіст ТаТоТаке Андрій Сеньків і Олександр Золотогорський, коментатор та автор Footballhub, оживилися після історичного гола Жуніора Мораєса.

Радість була недовгою, а розв'язка – жахливою. Архіваріус Артур Валерко бере слово.

Риторичне запитання від коментатора MEGOGO Вадима Скічка.

Денис Мандзюк, журналіст видань Країна і Локальна історія, спостеріг цікаву закономірність. Що ж, надалі хвилюватися вже не варто.

Ветеран коментаторського цеху Сергій Савелій назвав своїх антигероїв. Щоправда, було це ще до привозу від Миколенка.

Після привозу...

"Просто виносити м'яч"... Продюсер і шоумен Ігор Кондратюк сердитий.

А ось журналіст ТК Футбол Ігор Бурбас став на захист динамівця.

Фоззі із ТНМК починає сумніватися навіть у другому підсумковому місці для "синьо-жовтих".

Натомість Євген Левченко, екс-хавбек збірної України, намагається зберігати оптимізм.

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков: результат – закономірний.

Скаут Алекс Великих ставить питання жорсткіше. Вчора ми дійсно не впізнали лідерів збірної...

І ще...

Сергій Тищенко, журналіст Gazeta.ua і Футбол 24, настільки ж принциповий.

Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло – про тактичні хитрощі фінів.

Чемпіон НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс Станіслав Медведенко робить сміливе припущення. Що ж, до кінця року отримаємо відповіді на всі запитання.

Вчорашній вечір очима Брутального футболу.

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