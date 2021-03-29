Команда Андрея Шевченко попытается одержать первую победу в квалификации на Мундиаль в Катаре. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Казахстан на "Футбол 24" стартует 31 марта в 21:45. Игра, как и поединок второго тура против Финляндии, пройдет на НСК Олимпийский в Киеве без присутствия болельщиков.

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Специалисты William Hill отдают явное предпочтение команде Андрея Шевченко. Коэффициент на победу Украины составляет 1.15, тогда как потенциальный гостевой триумф казахов оценивается в 21.00. На ничью ставят 6.50. Наиболее вероятным итогом дуэли считают победу украинцев со счетом 2:0. Коэффициент на такой результат матча составляет 4.60.

BWin оперирует примерно такими же цифрами. Домашняя победа "сине-желтых" оценивается в 1.16, виктория Казахстана – аж в 16.00. Коэффициент ничейного результата – 6.75. Тотал больше 2.5 оценили в 1.67, а вот на тотал меньше 2.5 можно поставить за 2.10. Соответственно, можно попробовать рискнуть и поставить на минимум три забитых гола в поединке на НСК Олимпийский.

К слову, это будет 5-й поединок в истории противостояний Украины с Казахстаном. Сейчас статистика полностью на стороне нашей сборной – все 4 предыдущих матча завершались успехом "сине-желтых". Последний раз команды встречались в июне 2009 года. Тогда в Киеве украинцы взяли верх со счетом 2:1.

Напомним, Украина после двух туров занимает третье место в группе D. В активе "сине-желтых" два пункта после ничьих с Францией и Финляндией. Казахстан свой единственный матч проиграл Франции со счетом 0:2 и замыкает турнирную таблицу группы. Это единственная команда квинтета, которая еще не имеет ни одного очка. Лидирует Франция (4 пункта), у Финляндии 2 балла, Босния и Герцеговина набрала 1 пункт, но сыграла только один матч.

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