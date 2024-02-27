Збірні України та Болгарії зіграли 27 лютого в матчі-відповіді плей-офф Ліги націй (3:0). Рахунок і огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Ліга націй, плей-офф.

Україна – Болгарія – 3:0 (перший матч – 4:0)

Голи: Овдійчук, 14, Глущенко, 17, Шматко, 81

У першому поєдинку, який відбувся 23 лютого, підопічні Володимира Пятенка здобули виїзну перемогу з рахунком 4:0. Відповідно, номінально домашній для українок матч-відповідь перетворився на формальність. Жіночій збірній України у поєдинку в турецькій Анталії потрібно було просто втримати гандикап, здобутий за підсумками першої гри.

Збірна України розтрощила Болгарію у плей-офф жіночої Ліги націй – матч-відповідь перетворився на формальність

Володимир Пятенко провів 4 зміни у складі. Замість Келюшик, Котик, Семків та Андрухів (зазнала струсу мозку в першому матчі) в основі вийшли Самсон, Корсун, Апанащенко і Панцулая.

Україна розпочала просто ідеально і вже на 14-й хвилині вийшла вперед. Після першого удару м'яч влучив у стійку, але Ольга Овдійчук на добиванні таки відкрила рахунок. А вже на 17-й рахунок став 2:0 – Інна Глущенко з метра вразила порожні ворота. Після ударного старту "синьо-жовті" збавили оберти і до перерви рахунок більше не змінився.

Під завісу гри українки довели рахунок до розгромного. Подачу зі штрафного результативно замкнула Любов Шматко. 3:0 і 7:0 за сумою двох матчів.

Відповідно, збірна України офіційно зберегла прописку в дивізіоні B жіночої Ліги націй. Нагадаємо, наші дівчата посіли третє місце у своїй групі та зуміли обійти Словенію в рейтингу третіх команд, уникнувши прямого вильоту в Лігу С. Тепер же "синьо-жовті" успішно подолали плей-офф. Болгарія наступний розіграш жіночої Ліги націй проведе у дивізоні С.