Збірні України та Болгарії зустрінуться в Одесі у контрольному поєдинку. Який прогноз букмекерів на матч, підкаже "Футбол 24".

Товариська зустріч Україна – Болгарія відбудеться в Одесі на стадіоні Чорноморець. Останній домашній матч "синьо-жовтих" у 2021 році. Початок гри – 11 листопада о 19:30. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Україна – Болгарія: прогноз на товариський матч:

Популярна контора Parimatch фаворитом протистояння вважає Україну. На перемогу команди Олександра Петракова приймають ставки з коефіцієнтом 1,47. Імовірність успіху Болгарії оцінили балом 7,70. На нічию пропонують поставити за 4,10. Стандартний тотал більше 2.5 оцінили в 2,05. На тотал менше 2.5 приймають ставки з коефіцієнтом 1,77. Найвірогіднішим підсумком гри вважають перемогу України з рахунком 1:0 – поставивши на такий результат, можна збільшити свій виграш у 5,6 разу.

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Схожі цифри підготували й експерти з vBet. На звитягу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 1,48. В успіх гостей вірять мало – 8,10. На нічию приймають ставки з балом 4,20. На те, що першими заб'ють господарі, виставили коефіцієнт 1,45. Рахунок відкриє Болгарія – 4,30. Поставивши на відсутність голів, можна виграти в 9,40 разу більше.

Історія протистоянь України і Болгарії налічує лише 5 поєдинків, всі з яких мали товариський характер. Тричі перемагали "синьо-жовті", а ще дві гри завершилися внічию з однаковим рахунком 1:1. Востаннє команди зустрічалися 14 листопада 2012 року в Софії – тоді гол Олександра Кучера дозволив українцям святкувати мінімальну перемогу. Найкращим бомбардиром у матчах України і Болгарії є Андрій Шевченко, який забив 2 м'ячі.

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