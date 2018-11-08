Україна – Туреччина: ФФУ назвала причини переносу поєдинку до Анталії

Збірна України проведе товариський поєдинок з командою Туреччини 20 листопада в Анталії.

Прес-служба ФФУ підтвердила інформацію про те, що поєдинок Україна – Туреччина замість Дніпро-Арени відбудеться в Анталії.

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Зазначається, що причинами такого рішення стали прогнозоване різке погіршення погоди у Дніпрі в другій половині листопада та неготовність стадіону до проведення поєдинку. Зокрема, резервні системи електропостачання Дніпро-Арени вийшли з ладу.

Варто зауважити, що турецька сторона також візьме на себе всі витрати, пов’язані з перельотом та проживанням збірної України в Туреччині під час п’ятиденного збору.