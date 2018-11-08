Україна – Туреччина: ФФУ назвала причини переносу поєдинку до Анталії

Іспанія — 15:48 2603
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Лунін може покинути Леганес взимку – Реал визначився з майбутнім українця
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Терім попросив відпустити Коноплянку в Галатасарай – Тедеско пообіцяв подумати, – ЗМІТуреччина — 15:26 1117
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"Кашшаї не виправити! Клоун!" або З українськими арбітрами не все так погано: реакція соцмереж на матч Ман Сіті – ШахтарЛіга чемпіонів — 13:55 2974
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"Я хоч і угорець, але побив би Кашшаї". Йожеф Сабо – про катастрофічну поразку Шахтаря від Ман Сіті і "прохідний двір"Ліга чемпіонів — 13:00 4757
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Сюрреалізм та ганьба для Ліги чемпіонів: світові ЗМІ шоковані абсурдним пенальті у матчі Манчестер Сіті – ШахтарЛіга чемпіонів — 11:30 12234
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