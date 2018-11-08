Україна – Турция: ФФУ официально подтвердила, что поединок состоится в Анталии

Сборная Украины проведет товарищеский поединок с командой Турции 20 ноября в Анталии.

Пресс-служба ФФУ подтвердила информацию о том, что поединок Украина – Турция вместо Днепр-Арены состоится в Анталии.

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Отмечается, что причинами такого решения стали прогнозируемое резкое ухудшение погоды в Днепре во второй половине ноября и неготовность стадиона к проведению поединка. В частности, резервные системы электроснабжения Днепр-Арены вышли из строя.

Стоит заметить, что турецкая сторона также возьмет на себя все расходы, связанные с перелетом и проживанием сборной Украины в Турции во время пятидневного сбора.