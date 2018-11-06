Матч Україна – Туреччина відбудеться в Анталії, – Бурбас

Журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас повідомив, де пройде спаринг Туреччина – Україна.

"З Туреччиною зустрінемося в Анталії. Рішення остаточне і передбачає за першої нагоди спаринг у відповідь в одному з міст України (звісно, якщо раптом доля не зведе команди в одну відбірну єврогрупу)", – написав Бурбас у своєму Twitter.

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Раніше повідомлялось, що матч повинен був пройти на Дніпро Арені. Поєдинок відбудеться 20 листопада.

Збірна України вже посіла 1 сходинку в групі В1 у Лізі націй і стала першою командою, що піднялась в еліту.

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