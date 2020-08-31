УЄФА оголосив Андреаса Екберга головним арбітром поєдинку Україна – Швейцарія, повідомляє офіційний сайт організації.

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Лайнсменами будуть Мехмет Кулум і Стефан Халльберг. Четвертий рефері – Каспар Сьєберг. Екберг працював на матчах молодіжної та юніорської команд України, а також у 2017-му обслуговував зустріч кваліфікації ЛЧ між Динамо та Янг Бойз (3:1).

Поєдинок Ліги націй Україна – Швейцарія відбудеться 3 вересня у Львові, початок о 21:45.

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