Україна – Швейцарія: УЄФА призначив арбітрів на матч Ліги націй
17:27 - Читать на русском
Шведський рефері працюватиме на Арені Львів 3 вересня.
УЄФА оголосив Андреаса Екберга головним арбітром поєдинку Україна – Швейцарія, повідомляє офіційний сайт організації.
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Лайнсменами будуть Мехмет Кулум і Стефан Халльберг. Четвертий рефері – Каспар Сьєберг. Екберг працював на матчах молодіжної та юніорської команд України, а також у 2017-му обслуговував зустріч кваліфікації ЛЧ між Динамо та Янг Бойз (3:1).
Поєдинок Ліги націй Україна – Швейцарія відбудеться 3 вересня у Львові, початок о 21:45.
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