Украина – Швейцария: УЕФА назначил арбитров на матч Лиги наций
17:27 - Читати українською
Шведский рефери будет работать на Арене Львов 3 сентября.
УЕФА объявил Андреаса Экберга главным арбитром поединка Украина – Швейцария, сообщает официальный сайт организации.
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Лайнсменами будут Мехмет Кулум и Стефан Халльберг. Четвертый рефери – Каспар Сьеберг. Экберг работал на матчах молодежной и юниорской команд Украины, а также в 2017-м обслуживал встречу квалификации ЛЧ между Динамо и Янг Бойз (3:1).
Поединок Лиги наций Украина – Швейцария состоится 3 сентября во Львове, начало в 21:45.
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