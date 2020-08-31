УЕФА объявил Андреаса Экберга главным арбитром поединка Украина – Швейцария, сообщает официальный сайт организации.

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Лайнсменами будут Мехмет Кулум и Стефан Халльберг. Четвертый рефери – Каспар Сьеберг. Экберг работал на матчах молодежной и юниорской команд Украины, а также в 2017-м обслуживал встречу квалификации ЛЧ между Динамо и Янг Бойз (3:1).

Поединок Лиги наций Украина – Швейцария состоится 3 сентября во Львове, начало в 21:45.

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