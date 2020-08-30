Форварда Реал Сосьєдада Мікель Оярсабаль не допоможе збірній Іспанії у матчах Ліги націй проти Німеччини та України, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

Енріке оголосив список гравців збірної Іспанії на поєдинки проти Німеччини та України – є дебютанти

Перед приїздом у табір національної команди Оярсабаль здав позитивний тест на COVID-19. Головний тренер "Фурії Рохи" Луїс Енріке у терміновому порядку довикликав нападника Вільяреала Жерара Морено.

Нагадаємо, поєдинок ЛН Іспанія – Україна відбудеться 6 вересня у Мадриді, початок зустрічі о 21:45.

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