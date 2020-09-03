Стартовий поєдинок Ліги націй УЄФА 2020/21 між збірними України та Швейцарії розпочнеться з хвилини мовчання у пам'ять про лікаря "синьо-жовтих" Антона (Ашота) Худаєва.

Перед стартовим свистком арбітра матчу буде оголошено хвилину мовчання, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Меморіальний жест буде присвячено пам’яті лікаря національної команди України Антона (Ашота) Худаєва. Він пішов із життя 25 липня внаслідок захворювання на коронавірус. Окрім того, збірна України гратиме із чорними пов’язками на руках.

Нагадаємо, що поєдинок Україна – Швейцарія відбудеться у четвер, 3 вересня, у Львові. Початок матчу 1-го туру Ліги націй – о 21:45.

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