toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Перша ліга
ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - МАРІУПОЛЬ КОЛОС - СК ДНІПРО-1 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Помер лікар збірної України та Металіста 1925 – йому було лише 48

22:12 - Читать на русском
Помер лікар збірної України та Металіста 1925 – йому було лише 48
Антон Худаєв / Фото ФК Металіст

Після важкої хвороби помер очільник медичного штабу Металіста 1925 Антон Худаєв.

У віці 48 років пішов з життя головний лікар Металіста 1925 Антон Худаєв, повідомляє офіційний сайт клубу.

Колишній голкіпер збірної України увійде у тренерський штаб Кучера в ФК Метал

Медик тривалий час боровся з важкою хворобою. Прес-служба клубу заявляє, Худаєв був символом харківського футболу, людиною з великим серцем та доброю душею. Його любили вболівальники, поважали колеги та цінували футболісти.

Тривалий час Худаєв очолював медичний штаб Металіста, а потім працював на цій же посаді у Металісті 1925.

"Я регулярно парив Луческу у лазні". Сліпий масажист працює в Шахтарі вже 55 років і увійшов до Книги рекордів України

blog_ava
Головні новини 24 липня: Супряга отримав топ-варіант в Італії, Маліновський зганьбився у Мілані
07:00
7036
Теги
Металіст 1925 Металіст 1925 Антон Худаєв Металіст Металіст Перша ліга Смерті футболістів
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
27
хв
Наполі
22:45
Сассуоло
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук