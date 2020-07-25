Помер лікар збірної України та Металіста 1925 – йому було лише 48

У віці 48 років пішов з життя головний лікар Металіста 1925 Антон Худаєв, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Медик тривалий час боровся з важкою хворобою. Прес-служба клубу заявляє, Худаєв був символом харківського футболу, людиною з великим серцем та доброю душею. Його любили вболівальники, поважали колеги та цінували футболісти.

Тривалий час Худаєв очолював медичний штаб Металіста, а потім працював на цій же посаді у Металісті 1925.

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