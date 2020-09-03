Стартовый поединок Лиги наций УЕФА 2020/21 между сборными Украины и Швейцарии начнется с минуты молчания в память о враче "сине-желтых" Антоне (Ашоте) Худаеве.

Перед стартовым свистком арбитра матча будет объявлена минута молчания, сообщает официальный сайт УАФ.

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Мемориальный жест будет посвящен памяти врача национальной команды Украины Антона (Ашота) Худаева. Он ушел из жизни 25 июля в результате заболевания коронавирусом. Кроме того, сборная Украины будет играть с черными повязками на руках.

Напомним, что поединок Украина – Швейцария состоится в четверг, 3 сентября, во Львове. Начало матча 1-го тура Лиги наций – в 21:45.

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