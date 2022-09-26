– Ви вже близько року працюєте у збірній. Майже кожен матч для вас – як фінал. На вас це тисне психологічно чи навпаки мобілізує?

– Я вже адаптувався, було дуже важко. Це специфіка національної збірної, відповідальність у кожній грі є. Відповідальність зростає перед всіма. Рівень матчів збірних – дуже високий. Одна гра вартує десяти ігор внутрішнього чемпіонату. Коли проходять ігри збірної і я повертаюсь додому, то відчуваю втому. За 3-4 дні відновлююсь. Але так, це дуже серйозні рівень і відповідальність.

– На матчі з Шотландією у вас був один склад, на Вірменію – інший. Чи буде завтрашній вибір складу найскладнішим у вашій кар'єрі тренера збірної?

– Ні, цього не буде. У жодному разі не хочу ображати збірну Вірменії, але є різниця дуже велика між нею та Шотландією. Тому хлопці – молодці, виконали те, що їх просили. Складного вибору не буде, але перестановки будуть.

"Кожен працюватиме над своїми болячками": Качараба – про очікування від матчу з Шотландією у Польщі

– Чи вважаєте, що ваша команда зможе зіграти краще, ніж грала у Глазго кілька днів тому? І наскільки важко буде Шотландії грати без трьох ключових гравців?

– Не дивлюсь, хто гратиме у Шотландії. Хочу сказати журналісту, що ми грали першого червня, виграли 3:1 у матчі плей-офф за вихід на чемпіонат світу. Тепер нас перемогли. Тому 1:1. Завтра ми будемо грати... Хотів би ще дещо додати: красно дякую тренеру і федерації за те, що згодились ще у березні перенести поєдинки через війну. Вони могли відмовитись, але це зробили. Дуже дякую.

– Коли завершився матч у Шотландії, ви сказали, що відсутність таких досвідчених гравців, як Зінченко, не вплинула на результат. І показали потім дуже класний перфоманс у Вірменії. Проте все ж наскільки вам не вистачатиме досвідчених гравців проти шотландців?

– Ми не такі країни, як Франція чи Іспанія, які можуть зібрати по три-чотири рівноцінні склади. У нас вибувають два-три гравці і все. Завжди не вистачає тих, хто не грає. Не грали Зінченко, Забарний, Миколенко, який дуже хотів грати. Але я ніколи на здоров'ї гравців не роблю кар'єру. Нам дуже складно, коли не грає хтось з основних. Так, я кажу, що у нас немає основного складу, але хочу, щоб це було. Не вистачає нам Бущана, Зінченка, Шапаренка...

– Ваш контракт завершується наприкінці року. Чи буде матч із Шотландією для вас останнім і чи йдуть вже якісь перемовини про пролонгацію співпраці?

– Переговорів жодних нема. Після гри все дізнаєтесь. Всі питання до президента УАФ.

– Розкажіть про кадрову ситуацію у команді та про те, наскільки важливо Україні піднятись у дивізіон А Ліги націй.

– У нас всі здорові. 23 футболісти у команді. Увесь тренерський штаб, усі гравці хочуть піднятись в еліту.

Збірна України провела перше тренування у Кракові перед матчем із Шотландією – один гравець залишив команду

– Як ви відчуваєте емоції людей перед завтрашнім матчем?

– Гра, яка була 1 червня, статус гри – півфінал плей-офф відбору на ЧС – були іншими. Ліга націй – трішки інше. Не думайте, що ми вийшли грати 21 вересня з неповним налаштуванням. У всіх у головах йде війна. Той грає, той ні, відбулись трансфери деякі. Це все впливає. У всіх командах є датчики, ми їх одягаємо і дивимось на стан гравців. Було погано перед Шотландією. Зараз вже всі вирівнялись, працюють з серйозним налаштуванням, самовіддачею. Завтра дуже хочемо реабілітуватись. Якби всі знали, який буде результат, ніхто б не ходив на стадіон.

– Як проведення гри у Кракові вплине на збірну? Скільки українців очікується на матчі?

– На жаль, не знаю, скільки буде українців. Граємо у таких реаліях – усі ігри не вдома. Дуже хочеться дожити, щоб зіграти вдома. Коли це буде, не знаю. Але тут почуваємось, як вдома.

– Стандарти Шотландії?

– Це їхній козир, усі у Британії грають добре на стандартах, головою. Це їхня головна зброя. Розбираємо її, щоб нам не забили зі стандартів, – резюмував Петраков на передматчевій пресконференції.

Довбик кидає Холанду виклик, Україна дивує, нові герої перед матчем року