– Вы уже около года работаете в сборной. Почти каждый матч для вас – как финал. На вас это давит психологически или наоборот мобилизует?

– Я уже адаптировался, было очень тяжело. Это специфика национальной сборной, ответственность в каждой игре есть. Ответственность растет перед всеми. Уровень матчей сборных – очень высок. Одна игра стоит десяти игр внутреннего чемпионата. Когда проходят игры сборной и я возвращаюсь домой, то чувствую усталость. Через 3-4 дня восстанавливаюсь. Но да, это очень серьезный уровень и ответственность.

– На матче с Шотландией у вас был один состав, на Армению – другой. Будет ли завтрашний выбор состава самым сложным в вашей карьере тренера сборной?

– Нет, этого не будет. Ни в коем случае не хочу оскорблять сборную Армении, но есть разница очень большая между ней и Шотландией. Поэтому ребята – молодцы, проделали то, что их просили. Сложного выбора не будет, но перестановки будут.

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– Считаете ли вы, что ваша команда сможет сыграть лучше, чем играла в Глазго несколько дней назад? И насколько тяжело будет Шотландии играть без трех ключевых игроков?

– Не смотрю, кто будет играть в Шотландии. Хочу сказать журналисту, что мы играли первого июня, выиграли 3:1 в матче плей-офф за выход на чемпионат мира. Теперь нас победили. Посему 1:1. Завтра мы будем играть... Хотел бы еще кое-что добавить: спасибо тренеру и федерации за то, что согласились еще в марте перенести поединки из-за войны. Они могли отказаться, но это сделали. Большое спасибо.

– Когда завершился матч в Шотландии, вы сказали, что отсутствие таких опытных игроков, как Зинченко, не повлияло на результат. И показали потом очень классный перформанс в Армении. Однако насколько вам не будет хватать опытных игроков против шотландцев?

– Мы не такие страны, как Франция или Испания, которые могут собрать по три-четыре равноценных состава. У нас выбывают два-три игрока и все. Всегда не хватает тех, кто не играет. Не играли Зинченко, Забарный, Миколенко, который очень хотел играть. Но я никогда на здоровье игроков не делаю карьеру. Нам очень сложно, когда не играет кто-нибудь из основных. Да, я говорю, что у нас нет основного состава, но хочу, чтобы это было. Не хватает нам Бущана, Зинченко, Шапаренко...

– Ваш контракт истекает в конце года. Будет ли матч с Шотландией для вас последним и идут ли уже какие-нибудь переговоры о пролонгации сотрудничества?

– Переговоров никаких нет. После игры все узнаете. Все вопросы к президенту УАФ.

– Расскажите о кадровой ситуации в команде и о том, как важно Украине подняться в дивизион А Лиги наций.

– У нас все здоровые. 23 футболиста в команде. Весь тренерский штаб, все игроки хотят подняться в элиту.

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– Как вы испытываете эмоции людей перед завтрашним матчем?

– Игра, которая была 1 июня, статус игры – полуфинал плей-офф отбора на ЧМ – были другими. Лига наций – немного другое. Не думайте, что мы вышли играть 21 сентября с неполной настройкой. У всех в голове идет война. Тот играет, тот нет, были некоторые трансферы. Это все влияет. Во всех командах есть датчики, мы их одеваем и смотрим на состояние игроков. Было плохо перед Шотландией. Сейчас уже все выровнялись, работают с серьезной настройкой, самоотдачей. Завтра очень хотим реабилитироваться. Если бы все знали, каков будет результат, никто бы не ходил на стадион.

– Как проведение игры в Кракове повлияет на сборную? Сколько украинцев ожидается матчи?

– К сожалению, не знаю, сколько будет украинцев. Играем в таких реалиях – все игры вне дома. Очень хочется дожить, чтобы сыграть дома. Когда это произойдет, не знаю. Но здесь чувствуем себя как дома.

– Стандарты Шотландии?

– Это их козырь, все в Британии играют хорошо на стандартах, головой. Это их главное оружие. Разбираем ее, чтобы нам не забили со стандартов, – резюмировал Петраков на предматчевой пресс-конференции.